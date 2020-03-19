Станом на сьогодні, у Тернопільській області коронавірус підозрюють у двох людей
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 18 березня зафіксовано випадків інфекційних захворювань, з них:
Підозра на COVID-2019 – 2 випадки;
Вітряна віспа – 5 випадків;
Туберкульоз – 3 випадки;
Скарлатина – 2 випадки;
Покуси тваринами – 1 випадок;
Хронічний вірусний гепатит «С» – 1 випадок;
Гастроентероколіти – 1 випадок;
Інфекційний мононуклеоз – 2 випадки.