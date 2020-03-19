До уваги тернополян: що робити, якщо ви не підписали декларацію із сімейним лікарем?

Якщо ви підозрюєте, що захворіли на коронавірус, але не підписали декларацію із сімейним лікарем, телефонуйте на «гарячу лінію» оперативного штабу:098 441 59 81. Далі натискайтеі чекайте відповіді. Працівник запитає вашу адресу і надасть інформацію та контакти сімейного лікаря, який вам допоможе.