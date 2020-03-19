До уваги тернополян: що робити, якщо ви не підписали декларацію із сімейним лікарем?
Ви ще не підписали декларацію із сімейним лікарем? Не хвилюйтеся, Вам допоможуть!
Якщо ви підозрюєте, що захворіли на коронавірус, але не підписали декларацію із сімейним лікарем, телефонуйте на «гарячу лінію» оперативного штабу: 098 441 59 81. Далі натискайте і чекайте відповіді. Працівник запитає вашу адресу і надасть інформацію та контакти сімейного лікаря, який вам допоможе.
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