Старшим тренером “Ниви” призначено Олександра Стахіва

Сьогодні, 16 жовтня, під час ранкового тренування футбольного клубу “Нива”, команді було представленого старшого тренера, повідомляє прес-служба ФК.

Ним став Олександр Стахів, який до цього був помічником головного тренера. Вадим Боженко, який останнім часом виконував обов’язки головного тренера, повертається до роботи з воротарями. Також у тренерському штабі Олександра Стахіва залишається Олег Лівіцький.

Олександру Стахіву 37 років. Народився у Горлівці Донецької області. Виступав на позиціях нападника та захисника.

Кар’єра гравця: “Нива” (Вінниця), “Поділля” (Хмельницький), “Таврія” (Сімферополь), “Динамо” (Сімферополь), “Полісся” (Житомир), “Окжетпес”, “Актобе”, “Атирау”, “Есиль-Богатир”, “Кайсар”, “Кизил-Жар” (усі — Казахстан), “Іскра-Сталь” (Молдова) “Машал” (Узбекистан), “Агрон ОТГ” (Великі Гаї).