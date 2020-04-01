Ставка на сусідів. Як влада Тернополя вигадала контролювати ізоляцію мешканців міста

Влада Тернополя всіма силами закликає жителів міста повідомляти про можливе недотримання вимог обсервації людьми, які прибули з-за кордону.

Щоб спростити тернополянам це завдання, навіть розробили спеціальну платформу «Потурбуйся про сусіда». Вона діє в Інтернеті. Щоб люди не боялися заявити на своїх не надто свідомих сусідів, якщо такі виявляться, скористатися нею пропонують навіть анонімно.

Платформу мерія запустила в середині минулого тижня. Було цікаво, що переможе: страх заразитися коронавірусом чи загроза зіпсувати сусідські стосунки. Адже одразу після повідомлення в Інтернеті, за вказаною у заявці адресою до порушника карантину виїздить поліція та медики. І такій людині, яка повернулася з-за кордону, але не дотримується самоізоляції, може бути непереливки. Та за тиждень жодного факту порушень так і не зафіксували. Заявки надходили, але всі вони були від панічно налаштованих містян.



Про своїх сусідів повідомили 35 жителів міста. За кожним зверненням виїхали поліцейські та медичні працівники. Вони встановили, що приїжджі нібито дотримуються самоізоляції. Були й такі, хто вже виходив з дому, та виявилося, що ці люди приїхали з-за кордону більш, як два тижні тому. І свій термін обсервації уже відбули.

Попри відсутність порушників, мерія продовжує з усіх наявних медіа-ресурсів пропагувати платформу «Попіклуйся про сусіда». Можливо, щоб принаймні тримати в страху тих, хто може легковажно поставитися до обсервації. А такі загрози, як продемонстрували останні вихідні, є.



З потеплінням, втомлені кількатижневим домашнім ув’язненням, тернополяни масово вирушили на пікніки. Попри загрозу коронавірусу, люди збиралися компаніями «на шашликах» на пляжі, в лісопосадках, біля водойм. В парках міста були зайняті спортивні майданчики, на вулицях з’явилося чимало дітей, які з радістю грали у м’яча, гуртом каталися на велосипедах чи скейтах. Така картина буквально шокувала тих, хто сумлінно ставиться до вимог карантину. Що вже казати по панікерів.

А тут ще й виявилося, що на порушників карантину управи, як такої, немає. Штрафувати їх, як пояснив міський голова Сергій Надал, поліції бракує повноважень, оскільки офіційної заборони не виходити з дому не було. Надзвичайне положення в країні не введено. Заклики не збиратися компаніями носять лише рекомендаційний характер. А розуміння і адекватну реакцію вони викликають не у всіх.

Хоча вимоги до тих, хто повернувся з-за кордону, жорсткіші. Таких людей, за даними мера, в місті чимало. З 6 березня, відколи з’явилася реальна загроза заразитися коронавірусом, в Тернопіль з заробітків чи туристичних мандрівок повернулося понад 6,5 тисяч осіб. Мерія отримала цю цифру завдяки операторам мобільного зв’язку. Державна прикордонна служба, яка мала передати на місця інформацію про прибулих, за словами мера, цього не зробила. Тож конкретної інформації про тисячі «мандрівних» тернополян немає. Ніхто не готовий чітко сказати, сидять вони вдома на ізоляції чи відпочивають у парку біля озера.

Щоб змусити приїжджих дотримуватися самоізоляції, мерії доводиться вдаватися до досить слизької ідеї платформи «Потурбуйся про сусіда», яка декому вже нагадала репресії 30-х років минулого століття. Втім, іншого виходу відстежити людей після вояжів, окрім як контроль сусідів, наразі немає. І хоча платформа не вражає ефективністю, в мерії покладають на неї великі надії.



Для потреб обсервації міська рада виділила міську лікарню №3. Щоб ті, хто боїться заразити родичів, могли пройти двотижневу ізоляцію тут. Наразі цією можливістю скористалися троє осіб: один чоловік, який повернувся з Польщі, а також двоє контактних.

Звісно, на фоні 6,5 тисяч прибулих, цифри взагалі не вражають. Залишається надіятись, що усі, хто повернувся у Тернопіль з-за кордону, достатньо свідомі, щоб не наражати на небезпеку ближніх. І що потім нікому не доведеться каятися і знімати відеозвернення з проханням не палити хату, як зараз, стоячи на колінах і зі сльозами на очах, прохає мешканка Буковини, яка після приїзду з Італії одразу включилася в громадське життя села і масово заразила коронавірусом односельців.

Для заробітчан також мав би стати хорошим уроком досвід Італії, у якій люди теж легковажно ставилися до карантину. Адже поки немає тисяч смертей, всі застереження виглядають якось не надто переконливо. А коли смертність починає зашкалювати, кожен розуміє, що в час карантину міг діяти інакше. В українців шанс не злегковажити ще є, і краще ним скористатися сповна. Особливо, зважаючи на реалії вітчизняної медицини.

Як продемонстрував досвід Монастириського району, в якому коронавірусом заразилися вже 25 медиків, лікарі районної лікарні не були належно забезпечені засобами захисту. Власне, їх бракує і досі. Так сам, як медикаментів і обладнання. В Тернополі, як обласному центрі, ситуація краща, але й тут міська влада закликає підприємців та благодійників фінансово допомагати в боротьбі з коронавірусом.



Не обійшлося без казусів. Громадські активісти виявили, що брак коштів на закупівлю належної кількості дорогого медобладнання, вкрай необхідного в час пандемії, не завадив міській раді втілити чергову земельну оборудку, внаслідок якої міська казна не отримала, орієнтовно, 15 мільйонів гривень. За даними активістів, землю спочатку безкоштовно виділили підставним особам під будівництво приватних будинків, згодом об’єднали в одну ділянку, змінили цільове призначення для будівництва і обслуговування об’єктів торгівлі, щоб надалі на ділянці почала зведення супермаркету одна з всеукраїнських мереж.

Також в час закликів до бізнесу про допомогу, мерія оголосила три тендери на висвітлення своєї діяльності, а фактично на самопіар, на суму понад 3,5 мільйони гривень. Такі дії не надто знаходять розуміння у громадськості. Як і захмарні зарплати керівників міста (які подекуди перевищують 100 тисяч гривень) на фоні мізерних заробітків медиків.

У мерії стверджують, що зараз міський голова та заступники відмовилися від премій, натомість отримані кошти скерують на стимулювання медпрацівників, які стикаються з хворими на коронавірус. Однак конкретики з приводу цього задуму в міській раді надати не змогли.

І хоч міський штаб боротьби з коронавірусом на фоні ледь жевріючої активності очільників області демонструє бурхливу діяльність, лікарням міста точно не завадить додатковий час для нарощення запасу міцності. А власне належна обсервація та дотримання карантину дає шанс медзакладам краще підготуватися до піка захворюваності. І про це, коли на дворі знову пригріє й так захочеться ще раз побачитися з друзями,тернополянам і жителям області варто пам’ятати в першу чергу.

Андрій Вацик



УНІАН