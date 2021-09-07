Боїтеся старіння? Хочете його уникнути? – поради лікаря-дерматолога Галини Безкоровайної-Хари

Тоді у мене є дві новини: одна – хороша, а інша – із серії реалізму

Давайте по черзі.

Хороша — старіння шкіри можна трішечки перенести, але доведеться запам’ятати декілька правил та порад.

Погана, точніше сказати реалістична новина — старіння шкіри уникнути не вдасться, як би ви не намагались.

Але хіба ж то новина

Природу не обдурити.

І якщо Ви думаєте, що записи до диво-косметологів, які вам пропонують маски/ін’єкції панацеї від старіння за ціною крила літака, то я дуже співчуваю. І диву даюся, коли мої пацієнтки в 25 пройшли стільки процедур, що мені в мої 37 стає страшно і починає сіпатися ліве око (воно у мене частенько останнім часом сіпається).

Так, насправді, це трішки працює. Але може вилізти боком, якщо ви не будете дотримуватися порад, викладених нижче.

Отже, ви хочете зберегти свою шкіру якомога довше свіжою, шовковистою та зі здоровим кольором?

Тоді записуйте

Сонечко хороше лише для настрою, для шкіри ж — ворог.

Слідкуйте за УФ індексом

Використовуйте догляд з SPF (наносимо його регулярно)

Закриваємося від сонечка усіма можливими методами: одяг, тінь, парасольки, аксесуари.

Скажіть «ні» засмазі. Ні під сонцем, ні в солярії.

Харчування.

Тут нема чого розписувати.

Я- за повноцінне і збалансоване.

Без фанатизму і без того, щоб робити приготування їжі культом свого життя.

Правильне очищення та зволоження шкіри — ваша нова любов

Використовуйте засоби по типу вашої шкіри. Ну і будь ласка, ніяких дитячих кремів

І так, старіє не лише шкіра обличчя, ділянки декольте та рук. Тому доглядайте усе тіло повністю. Це не важко.

Надмірна артикуляція та емоційність.

Звичайно, що «Poker face» нікого не прикрашає, але, якщо ж ви хочете якомога менше зморшок на обличчі, тоді слідкуйте за своїми емоціями. Не обов’язково дивуватися так, аби очі на лоба лізли. Звичайно, що сміх продовжує життя, але так само утворює зморшки в куточках очей та губ. Смійтеся, але щиро, а не через ввічливість.

Загалом, я б узагалі рекомендувала насолоджуватися кожною миттю і не звертати увагу на природні процеси вашого тіла та організму вцілому. Бо тіло тлінне, а душа ваша не піддається старінню ніколи… лиш може з часом тьмяніти, якщо втратить свою унікальність.

Будьте щасливою, сяючою та неповторною.

Наповнюйте себе сяйвом та теплом, а світ навколо – собою.

З турботою про вашу шкіру та душу, лікар-дерматолог Галина Безкоровайна-Хара