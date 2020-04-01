У Києві Тернопільській ОДА рекомендують створити в області уже три райони – без Бережанського

Питання майбутнього районування не таке чутливе для людей, як формування спроможних громад. Майбутні райони будуть сформовані виключно для організації і координації діяльності державних виконавчих органів влади на місцях. Отже питання районування виходить і за межі компетенцій органів місцевого самоврядування. Але оскільки майбутній територіальний поділ областей впливатиме на ефективність організації місцевої влади, думка місцевого самоврядування теж важлива. Тому до обговорення запрошені усі профільні асоціації.

Про це сказав заступник Міністра розвитку громад і територій В’ячеслав Негода під час відеоконференції щодо формування адмінтерустрою субрегіонального рівня Запорізької, Київської, Одеської, Тернопільської та Черкаської областей, яку Мінрегіон провів 31 березня спільно з парламентським Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

За словами заступника Міністра, після цих обговорень обласні державні адміністрації мають підготувати остаточні пропозиції, які ляжуть в основу законопроекту про адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня.

У Тернопільській області ОДА пропонує створити чотири райони: Тернопільський, Бережанський, Кременецький, Чортківський. Частина експертів згодні з пропозиціями ОДА. Але є також варіант створити в області три райони – без Бережанського (варіанти районування).

Варіант на три райони більшість учасників обговорення визнали більш обґрунтованим, тому ОДА рекомендували розглянути і цей варіант при підготовці остаточної версії майбутнього районування.