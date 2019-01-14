Степан Ладан керуватиме всіма лісами Тернопільщини

Сьогодні, 14 січня, начальник обласного управління лісового та мисливсього господарства Олег Яремко представив колективу директора державного підприємства «Тернопільське лісове господарство» Степана Ладана.

Звертаючись до колективу Тернопільського лісгоспу, лісничих лісництв, Степан Ладан поінформував, що працюючи в лісовій галузі уже більше 20 років, в більшості з яких присвятив роботі лісничим, він розуміє всі труднощі лісівників. Відтак подякував за довіру керівництву обласного управління в особі Олега Яремка та висловив сподівання на трудовий колектив щодо тісної співпраці на благо колективу й підприємства загалом.