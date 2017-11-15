«Сім’ю ресторанів Файного міста» визнали не тільки в Тернополі, а й на національному рівні

Про «Сім ’ю ресторанів Файного міста» в Тернополі чув напевно кожен. Не дивно, адже популярні заклади харчування в самому центрі міста привертають увагу багатьох. В інтернеті час від часу навіть з’являються звинувачення в адресу мережі, які, ймовірно, «організовують» конкуренти або ж заздрісники лінії ресторанів. Проте реальні досягнення команди «Файного міста» все ж говорять самі за себе.

Одним із найсвіжіших здобутків колективу «Файного» є блискавична перемога в національному конкурсі «Дні української кухні», в рамках найбільшого в Україні фестивалю гостинності і готельно-ресторанного бізнесу HoReCa Show Lviv-2017. Із цих змагань команда Сім’ї ресторанів Файного міста повернулася одразу з 5-ма медалями.

Дарія Коломієць серед юніорів здобула «бронзу» за свій десерт. Сергій Привроцький таку ж нагороду отримав за каре ягняти. Арт-клас продемонстрував шеф пекарні «Сім’ї ресторанів ФМ» Артем Левицький, він нагороджений золотою медаллю і грамотою. А бренд-шеф Вадим Тімофєєв здобув одразу два «золота» – за холодні закуски (готував сало із часником та чорним хлібом у сучасній інтерпретації) і перші страви (грибна юшка, запечена під листковим тістом). Дипломом учасника конкурсу нагородили й су-шефа ресторану «Файне місто» Романа Ульчака та су-шефа “Клубу Файного міста” Євгена Голуба.

Серед суддів були міжнародні експерти з кулінарії, розповів журналістам «Погляду» бренд-шеф мережі Вадим Тімофєєв (30 років). Журі оцінювало більш як 120-х кухарів. Щоб виграти «золото», слід було набрати від 95 до 100 балів. Перемога команди «Файного», як зізнаються учасники, не обійшлася би без підтримки керівництва Сім’ї ресторанів.

– Приємно, що власники наших ресторанів підтримали своїх працівників, які захотіли взяти участь у цьому конкурсі, – ділиться Вадим Тімофєєв.– Адже з собою у Львів ми брали все: каструлі, сковорідки, інвентар, продукти.

Учасники конкурсу зізнаються, конкурсний досвід дуже важливий для них. Адже там є нагода випробувати свою фахову майстерність, вести живий діалог з колегами та експертами, бачити свої помилки і працювати над ними.

— Я працював кухарем у багатьох містах. То ж із впевненістю можу сказати, що бути частиною команди «Сім’ї ресторанів Файного міста» цікаво, тут постійно з’являються нові проекти, що важливо для мене, – говорить Вадим. – У наших закладах ми постійно працюємо над оновленням меню. Приміром, зараз думаємо над тим, що подаватимемо в новорічні свята. Сезонні меню особисто змінюю у всіх ресторанах «Сім’ї ФМ». Загалом Тернопіль готовий розвиватися в гастрономічному напрямку і ми зараз – у перших рядах. За останніми тенденціями, в місті щомісяця відкривають по одному закладу харчування. Для прикладу, «Сім’я ресторанів ФМ» майже щороку засновує новий заклад.

А почалося все п’ять років тому із пивного ресторану «Файне місто». До цього в приміщенні сьогоднішнього популярного закладу був ресторан «Україна» з іще радянськими стандартами роботи, який явно не прикрашав центр Тернополя. Та з відкриттям «Файного» імідж нашого міста суттєво поліпшився як в інфраструктурному, так і в гастрономічному значенні. Зокрема приміщення ресторану «Файне місто», яке власники орендують, регулярно постачає чималі кошти за оренду в міську казну. Більше того, «Сім’я ресторанів Файного міста» суттєво наповнює місцевий бюджет, сплачуючи в нього найбільше податків.

Для тернополян і гостей міста заклад привабливий доступними цінами та високою якістю. Доказом цього є велика кількість гостей.

Крім цього, власники мережі постійно беруть участь в соціальних проектах: безкоштовно харчували учасників Міжнародного турніру з вільної боротьби пам`яті тренера Б. Сцібайла, фестивалю «Кришталевий жайвір», акторів тернопільських Театральних вечорів тощо (прим. – ці заходи організовує місцева влада, то ж приймати гостей мали б за міський кошт). А ще «Сім’я ресторанів ФМ» організувала разом з «Профі-центром» безкоштовні уроки англійської мови для дітей із соціально-незахищених категорій.

Задоволення від роботи отримує й офіціант «Сім’ї ресторанів ФМ» Володимир Барановський (27 років). У пивному ресторані «Файне місто» хлопець працює з моменту відкриття закладу. За цей час йому випало обслуговувати тут й Арсенія Яценюка, й Сашка Положинського, й Сергія Притулу.

– Передусім, офіціант – це психолог. Він має «прочитати» гостя, дізнатися, чого той хоче і зробити все, аби він повернувся знову, – переконаний Володимир. — В нашому ресторані велика і надійна команда. Ми працюємо хоч і не легко, але з радістю, за гідну зарплату. Є й додаткова приємна мотивація у відсотках від продажів. Також нас безкоштовно харчують.

Власники ресторанів розробили цікаву мотиваційну систему для своїх працівників: так звана “13-та зарплата” кожному, хто пропрацював рік.

Су-шеф Роман Ульчак ресторану «Файне місто» (23 роки) каже, що робота, як і зарплата його цілком влаштовують.

– Як підтвердження цього те, що працюю тут понад три роки, – каже він.

Як вдалося дізнатися журналістам «Погляду», зараз команда «Сім’ї ресторанів Файного міста» готує тернополянам і гостям міста нові локації для приємного відпочинку. Чим потішать вже звиклу до гастрономічних новинок публіку, власники мережі обіцяють показати вже незабаром.