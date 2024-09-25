12:23 | 25.09.2024
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«Труфальдино із Бергамо» – прем’єра у тернопільському драмтеатрі

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Уже 28 вересня у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі відбудеться премʼєра мюзиклу «Труфальдино із Бергамо».

Любовні історії, переодягання, заручини, весілля, танці, пісні, гумор перенесуть глядачів у Венецію – місто кохання.

Робота над постановкою тривала ще з весни. Про це розповів режисер-постановник «Труфальдино із Бергамо» В’ячеслав Жила.

– Театр – це дуже непросто. Ми беремо до роботи історичний текст, який написаний ще у 18 столітті, а говоримо про майбутнє. Сьогодні така непроста ситуація – існує в нас лише дві позиції в країні – або ми за добро і правду, або за брехню і зло. Щоб люди мали віддушину, ми намагаємося трошки дати позитиву, тож взяли у роботу виставу, яка говорить тільки про любов,  зазначив В’ячеслав Жила.

Уже вдруге тернопільський театр звертається до цього твору. Цього разу в іншому форматі та інтерпретації, а також з іншими акторами.

Постановка «Труфальдино із Бергамо» – це і вокал, і хореографія, і драматична гра.

– Комедія – це найскладніший жанр. Дуже просто змусити людину плакати, а от сміятися – складно, – наголосив В’ячеслав Жила.

У центрі сюжету – пройда Труфальдино, який втік з бідного Бергамо, наймається слугою одночасно до двох панів. Він потрапляє в різні комічні ситуації, але вирішує їх зі спритністю.

Режисер-постановник «Труфальдино із Бергамо»  – народний артист України В’ячеслав Жила.

Сценографія та костюми – заслужений художник України Григорій Лоїк.

Композитор – Іван Небесний.

Хореограф – заслужений працівник культури України Зіновія Бирда.

Хормейстер – заслужений артист України Микола Блаженко.

Помічники режисера – заслужений артист України Віталій Луговий, Юрій Черненко.

Сорока

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