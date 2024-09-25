«Труфальдино із Бергамо» – прем’єра у тернопільському драмтеатрі
Уже 28 вересня у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі відбудеться премʼєра мюзиклу «Труфальдино із Бергамо».
Любовні історії, переодягання, заручини, весілля, танці, пісні, гумор перенесуть глядачів у Венецію – місто кохання.
Робота над постановкою тривала ще з весни. Про це розповів режисер-постановник «Труфальдино із Бергамо» В’ячеслав Жила.
– Театр – це дуже непросто. Ми беремо до роботи історичний текст, який написаний ще у 18 столітті, а говоримо про майбутнє. Сьогодні така непроста ситуація – існує в нас лише дві позиції в країні – або ми за добро і правду, або за брехню і зло. Щоб люди мали віддушину, ми намагаємося трошки дати позитиву, тож взяли у роботу виставу, яка говорить тільки про любов, – зазначив В’ячеслав Жила.
Уже вдруге тернопільський театр звертається до цього твору. Цього разу в іншому форматі та інтерпретації, а також з іншими акторами.
Постановка «Труфальдино із Бергамо» – це і вокал, і хореографія, і драматична гра.
– Комедія – це найскладніший жанр. Дуже просто змусити людину плакати, а от сміятися – складно, – наголосив В’ячеслав Жила.
У центрі сюжету – пройда Труфальдино, який втік з бідного Бергамо, наймається слугою одночасно до двох панів. Він потрапляє в різні комічні ситуації, але вирішує їх зі спритністю.
Режисер-постановник «Труфальдино із Бергамо» – народний артист України В’ячеслав Жила.
Сценографія та костюми – заслужений художник України Григорій Лоїк.
Композитор – Іван Небесний.
Хореограф – заслужений працівник культури України Зіновія Бирда.
Хормейстер – заслужений артист України Микола Блаженко.
Помічники режисера – заслужений артист України Віталій Луговий, Юрій Черненко.