Андрій Богданець: Проблему очистки ставу Тернополя треба виносити на загальноукраїнський рівень

І свідчить про це не тільки запах у спекотну погоду, а й кількість небезпечних речовин, які акумулюються у намулі ставу.

– За півстоліття в нас накопичилось від метра до двох метрів намулів, в яких акумульовані найнебезпечніші речовини. Це десь приблизно 8 небезпечних елементів як кобальт, мідь, цинк, свинець, які в десятки разів перевищують гранично-допустимі норми і створюють небезпеку для населення, – розповідає завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка Любомир Царик.

Далі чекати не можна, каже Любомир Царик, бо з кожним роком ситуація стає критичнішою. Це підтверджують і тернополяни.

– Наше озеро – це є окраса міста і таке озеро унікальне є тільки в декількох областях, – каже кандидат у народні депутати України від партії “Слуга народу” Андрій Богданець. – І так, як воно вже є окрасою, так воно є і сміттєзвалищем, тому що останній раз наше озеро чистили у 70-х роках. І найбільша проблема в тому, що всі важкі речовини збираються в намулі. По деяких оцінках експертів, намулу уже майже два метри. І це є величезна проблема.

Аби очистити Тернопільський став потрібні десятки мільйонів гривень. Самостійно з цим місто не впорається.

– Для того, щоб це було ефективно, то треба і великі кошти вкласти, кошти, я думаю, тут будуть потрібні десятки, а може, й сотні мільйонів гривень, – каже Любомир Царик. – Для того, щоб цю водойму привести в такий більш-менш екологічно-безпечний стан. Для Тернополя цю суму не реально підняти чи виділити з бюджету гроші, ми тоді всі соціальні програми загубимо.

Андрій Богданець переконаний, проблему очистки Тернопільського ставу необхідно виносити на загальноукраїнський рівень.

– Місцева влада може й хоче вирішити це питання, але ми розуміємо, що фінансування і фінансів їм не достатньо для цього, – каже Андрій Богданець. – Тому що це десятки і десятки мільйонів гривень. І моє завдання, як кандидата в народні депутати України, як народного обранця, винести цю проблематику на загальнодержавний рівень. Тому нам треба залучати як державні кошти, так і кошти інвесторів для вирішення цієї проблематики.

Розв’язавши проблему очистки Тернопільського ставу, наше місто пишатиметься своєю родзинкою, переконаний Андрій Богданець. І це буде його першочерговим завданням кандидата у Верховній Раді України.