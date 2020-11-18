Сьогодні на першій сесії Тернопільської міської ради сформовані постійні депутатські комісії міської ради, затверджено їхній склад та обрано голів:

постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів (голова Наталія Паньків);





(голова Наталія Паньків); комісія міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова Ольга Шахін);

(голова Ольга Шахін); комісія міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності (голова — Олег Климчук);

комісія міської ради з гуманітарних питань (голова — Володимир Місько);

комісія міської ради з питань містобудування (голова — Назарій Редьква).