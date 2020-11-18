11:20 | 18.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Хто очолив постійні депутатські комісії у Тернопільській міській раді: імена

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні на першій сесії Тернопільської міської ради сформовані постійні депутатські комісії міської ради, затверджено їхній склад та обрано голів: 

  •  постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів (голова Наталія Паньків);

  • комісія міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова Ольга Шахін);

  • комісія міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності (голова — Олег Климчук);

  • комісія міської ради з гуманітарних питань (голова — Володимир Місько);

  • комісія міської ради з питань містобудування  (голова — Назарій Редьква).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *