Хто очолив постійні депутатські комісії у Тернопільській міській раді: імена
Сьогодні на першій сесії Тернопільської міської ради сформовані постійні депутатські комісії міської ради, затверджено їхній склад та обрано голів:
- постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів (голова Наталія Паньків);
- комісія міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова Ольга Шахін);
комісія міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності (голова — Олег Климчук);
комісія міської ради з гуманітарних питань (голова — Володимир Місько);
комісія міської ради з питань містобудування (голова — Назарій Редьква).