Сьогодні в рамках першої сесії Тернопільської міської ради восьмого скликання шляхом таємного голосування з-поміж депутатів обрали секретаря Тернопільської міської ради.

Міський голова вніс кандидатуру Ігоря Гірчака від партії “Порядок. Відповідальність. Справедливість”, яка підтримувала Сергія Надала на місцевих виборах-2020. Інші пропозиції щодо кандидатур не надійшли, тож депутати більшістю голосів обрали секретарем міськради Ігоря Ярославовича: 38 голосів — “за”, три — “проти”, один депутат утримався.

Він двічі був депутатом Тернопільської міської ради — під час третього та четвертого скликання. Працює виконавчим директором у Тернопільському регіональному відділенні Асоціації міст України. Проживає у селі Гаї-Гречинські Тернопільського району. 22 грудня йому виповниться 44 роки.

Нагадаємо, попереднім секретарем Тернопільської міської ради був Віктор Шумада.