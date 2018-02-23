Деталі Тернополя. Поручні давніх сходів

Є в будинків кілька особливих чи то точок, чи то частин, чи то площин – не знаю, як би було правильно їх всіх разом назвати. Зате знаю, чому виділила їх в оті, особливі, бо йдеться про точки доторку людей до будинки. Тож це – ручки й клямки, сходи, плитка, поручні.

Саме про останні давайте і поговоримо. Почнемо з того, що поручні автентичні, сторічні й близько того, відрізняються від сучасних. І не тільки тим, що перші відполіровані до гладкості, а й тим, що мають свої особливі форми, не рідко навіть декорування. Сучасні – уніфіковані до безвиході, виготовлені на один копил, вони не чіпляють деталями та різноманітністю, тож про них досить.

А про давні скажу ще кілька слів. Вони теплі. Вони ніби просяться до рук. І разом з тим через них єднаєшся зі всіма тими, хто був тут до тебе. І, як на мене, це дуже важливо.

Анна Золотнюк.