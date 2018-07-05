Скільки мільйонів треба, щоб врятувати Кременецьку трасу

Останній раз коли я там був років 7 назад, вона була придатна тільки для еротичних фотосесій- гнилі дошки, іржавий каркас і бур”ян вище за мене, Кременецька траса ще жива і не просто жива, а ще й готує 90 спортсменів починаючи з 9 років, але тренуються вони тільки коли немає снігу, на санках з колесами, бо щоб приготувати трасу і для зимових спусків тих 500 тис гривень, які виділяє адміністрація замало. Для того, щоб трасу якісно відремонтувати треба 10млн. Директор Кременецької обласної ДЮСШ “Колос” Анатолій Малищак без сумніву великий патріот цієї унікальної споруди, але його зусиль замало, – пише чоловік.