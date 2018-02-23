У середмісті Тернополя вчинили замах на життя екс-депутата міської ради, коли той йшов за сином у школу

Близько години тому неподалік драмтеатру на життя екс-депутата від “Свободи” Тернопільської міської ради Ігоря Турського вчинили замах. Невідомі завдали йому ножове поранення. Очевидці кажуть, що зловмисник з ножем, найімовірніше, цілився в живіт, але послизнувся, і потрапив ножем у ногу.

За словами Івана Сороколіта, який йшов поруч, Турського підрізали досить сильно, коли він йшов за сином в школу. “Я був поряд з ним. Йшли зі “Скаварідки”, де були хвилин 15, – зазначив І. Сороколіт. – Перед тим були в ГУНП, забирали відповіді на свої звернення. Потім їх викладемо. Ми йшли разом. Підбігла істота з-заду, порнула з всієї сили стегно ноги і побігла. Відразу взагалі не зрозуміли, що відбулось. Свідки кажуть, що істота зашпорталась і планувала наносити удар по-іншому і промахнулась. Було кілька свідків цього всього. Кров ледь-ледь зупинив перехожий, наклавши джгут. Добре що багато перехожих і знайомих зійшлось і почало допомагати. Зараз Турський на операції, у нього задіта аретрія)”.

Фото Тетяни Колеснік.