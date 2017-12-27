Кому вручать «Золоту літеру» на VI Мистецькому фестивалі «Ї» у Тернополі

Наступного року VI Мистецький фестиваль «Ї» у Тернополі відбудеться 4-6 травня 2018 р. у приміщенні обласного драмтеатру ім. Т.Шевченка. Про це 27 грудня на прес-конференції повідомили його організатори.

Як повідомив начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик, завдяки Громадському бюджету кошторис фестивалю зросте утричі.

– У нас є фестивалі, які прижилися і є такі, що відходять. Фестиваль «Ї» заповнив літературну нішу нашого міста. У мене є побажання до організаторів започаткувати літературну премію для людей, які пишуть про війну, – зазначив О.Смик.

Про нововведення наступного Фестивалю розповів один з його ініціаторів Василь Томчишин.

– Із гільз, які нам передали із зони АТО, ми хочемо виплавити двокілограмові літери «Ї», як символ того, що митці гідні того, щоб їх відзначити у певних номінаціях. Серед них будуть письменники, режисери, фотографи, художники, музиканти. Для них ми започатковуємо премію «Золота літера», – каже Василь Томчишин.

Хто буде гостем Фестивалю, читайте на «Погляді» згодом.

Адріана Білецька