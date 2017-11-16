Кому з тернопільських студентів призначили стипендію Президента України?

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня цього року, на підставі пропозицій закладів вищої освіти на перший семестр 2017\2018 року тернопільським студентам призначили стипендії Президента України.

Із Тернопільського національного економічного факультету — це Володимир Карий, Марія Масьонкова, Мар’яна Поглод, Наталія Фірман.

Із ТНПУ ім. В. Гнатюка — Анна Данилевич, Віра Михальська, Микола Піговський.

Троє студентів з Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя: Адріана Гарматюк, Олег Палка, Петро Рябоконь.

Крім цього стипендії Президента призначено студентам коледжів. Зокрема, Уляні Дмитрів із Гусятинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, Козловському Михайлу, Ілоні Мудрій та Дмитрію Радчуку, які навчаються у Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університеті ім. І. Пулюя.

Розмір стипендії Президента встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року:

для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1200 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2300 гривень на місяць.За матеріалами Міністерства освіти і науки України підготувала Ірина Юрко.