Уряд Росії подав у відставку

У середу, 15 січня, уряд Росії ухвалив рішення подати у відставку.

Таку інформацію опублікував ТАСС з посиланням на слова голови уряду РФ Дмитра Медведєва.

Разом з тим, як пише 360 tv.ru, Медведєв заявив, що він та його уряд ухвалили рішення подати у відставку на тлі оголошених Путіним пропозицій про зміну конституції. На думку Медвєдева, запропоновані новації можуть внести суттєві зміни не лише в низку статей конституції, але й у баланс усіх гілок російської влади.

“У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд РФ повинні надати президенту нашої країни можливість ухвалювати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку”, – прокоментував Медведєв.

Сам президент Росії Володимир Путін вже заявив про намір найближчим часом зустрітися з кожним з членів уряду, яке подало у відставку. Путін подякував ексурядовця за спільну роботу, хоча, як він зазначив “не все вийшло”. Путін, крім того, заявив про намір запровадити посаду заступника секретаря Радбезу і запропонувати цю посаду Медведєву.

За інф. ТСН