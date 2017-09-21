Майстер-клас, як потрапити в кіно, провела для тернополян Вероніка Шостак

З акторською професією в кіно тернополян познайомила Вероніка Шостак. На її майстер-клас у Тернополі прийшли актори театру, студенти, пересічні тернополяни.

Актриса відома телеглядачеві за стрічками “Брати. Остання сповідь” (роль Ївги зіграла 17-річною), з україно-італійської комедії “Ізі” (роль Юлії), а нещодавно дівчина знялася й в ізраїльському кіно.

Вероніка запросила учасників тренінгу вийти на сцену босоніж. Спочатку були вправи для введення в акторську гру. Одним із завдань було вигадати образ, яким кожен хотів (-ла) би бути. Тернополяни обирали амплуа Артеміди, принцеси Діани, Марії-Терезії, дяді Васі, Селени Гомес, Джонні Деппа.

Присутні поводилися як справжні актори, навчилися володіти своїм голосом і тілом. На завершення відбулася імпровізована вистава та розмова про розвиток сучасного кіно.

– Недавно я закінчила зйомки в ізраїльському проекті, – розповіла “Погляду” Вероніка Шостак. – Це була моя друга участь в іноземному проекті. Нині в кіноіндустрії Україна виходить на європейський рівень. Це неабиякий виклик для наших акторів, аби відповідати еталону євроактора. В майбутньому планую свої авторські проекти в театрі. Тому досвід таких майстер-класів, як у Тернополі, важливий для мене.

Окрім викладання уроку з акторської гри, Вероніка Шостак приїхала в Тернопіль презентувати комедію “Ізі”, в якій виконала другорядну, але колоритну роль. Тут актрисі довелося співпрацювати з італійськими кіномитцями.

– В Італії є акторські кіношколи, де навчаються по три роки, – розповіла Вероніка. – Там вчать, як працювати в камері, де абсолютно відмінна від театру система вияву почуттів. Навчання в такій школі позначається на кінопродуктах. А в Україні актори вчаться вже на знімальному майданчику. Українцям слід багато працювати і розвивати себе в кіно, адже вітчизняний кінематограф зараз потужно розвивається – роботи для акторів є багато.

Безкоштовний майстер-клас відомої акторки для тернополян організували творче об’єднання «КіноХвиля» та Тернопільська кінокомісія, які обіцяють проводити подібні заходи систематично.