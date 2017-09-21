Тернопільські панянки вчилися давати відсіч

Цими вихідними відбулося перше пробне заняття в “ Клубі жіночої самооборони ” в місті Тернополі. Організаторами заходу виступила новостворена НУО “ Гроно ініціатив ” і це перший проект організації. Загалом, всі подальші проекти будуть спрямовуватися на захист прав жінок, на протидію ґендерній дискримінації та на досягнення реальної рівноправності.

Навіть не вистачило всієї довжини селфі-палки, щоб вмістити всіх учасниць)

“Клуб жіночої самооборони” має на меті згуртувати жінок, щоб навчити їх протидіяти фізичному та психологічному насильству шляхом вивчення прийомів самозахисту.

На захід зареєструвалися близько сорока учасниць, а відвідали – тридцять. Тема самозахисту для багатьох є актуальною, бо коли тренер попросив жінок показати як на них нападали і як вони чинили опір, то охочих виявилося чимало. На когось нападали у провулку з ножем, когось схопили за руки і забирали сумочку із співучасником, ще одній жінці прикладали ніж до ока. Це не сюжети із триллерів та фільмів жахів – це реальні історії із життя. Жінки прийшли довідатися як чинити опір і не впадати у ступор.

Відпрацювання прямого удару

“Щоб задіяти весь потенціал організму і не заклякнути в екстремальній ситуації, потрібно почати рухати будь-чим: рукою, ногою, пальцями. Це відновить дрібну моторику тіла і ви зможете активно чинити супротив”, – каже Михайло Собчак, сертифікований тренер Крав Мага.

Одна із причин чому ми обрали саме Крав Магу для самооборони є те, що даний вид бойового мистецтва підходить абсолютній більшості жінок. По-перше, навчитися може будь-хто, бо немає вікових рамок, обмежень по здоров’ю чи фізичній підготовці. По-друге, цей вид контактного бою розроблявся для ізраїльської армії і показав свою ефективність на практиці.

“Мені дуже сподобалось. Завдання були незвичні, дещо для мене відкрили. Я зрозуміла що в моєму житті не вистачає фізичного контакту з людьми і те, що такий контакт необхідний, бо без нього становлюсь асоціативною і дикою”, – ділиться враженнями Ольга Солоха.

Тренер Михайло із сином показують як відбивати удар нападника

На подальших тренуваннях ми будемо вивчати прийоми та техніки (уникнення та вивільнення від захватів), будемо відбиватися від нападів за допомогою підручних засобів та битися з противником лежачи на підлозі. Опрацьовуватимемо психологічні методики, спілкуватися після занять (за бажанням) та дивитимемося фільми про сильних та вольових жінок.

Вправа “зомбі”

В цьому та багато чому іншому ми покладаємося на партнерів проекту – “ ГО “ТО КіноХвиля ” та Федерація Крав Мага Україна .

Всі майбутні заняття відбуватимуться у спортзалі школи №2 щосуботи о 16:00.

Діє система попереднього запису на заняття, оплата – 500 гривень на всю групу. Запитання та запис у координаторки проекту (0983052270 – Оксана).

Авторка статті: Оксана Кузьменко