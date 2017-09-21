На Тернопільщині чоловік намагався заколоти себе в серце

20 вересня, близько 16.30 годин, до Збаразької районної лікарні привезли молодого чоловіка з різаними ранами грудей. Потерпілого відразу направили в реанімаційне відділення. Як з’ясувалося, 32-річний житель с. Гніздичне Збаразького району, перебуває на обліку в Тернопільському психоневрологічному диспансері, а до місцевої лікарні потрапив через те, що намагався скоїти суїцид шляхом нанесення різаних ран в область серця.

Буквально через дві години за життя ще одного самогубці боролися Шумські медики. В реанімаційне відділення районної лікарні потрапив житель с. Шумбар Шумського району. 73-річний чоловік пробував звести рахунки з життям через поріз правого ліктьового згину.