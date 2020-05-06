1 840 багаторазових захисних екранів обличчя виготовлено та передано в медичні заклади Тернополя, Тернопільської області, а також в інші міста України, звідки був запит від тернополян, — знову звітує про виконану роботу волонтер Назар Хамуляк.

Черговий звіт про зроблену роботу від Назара Хамуляка:

• Партії засобів індивідуального захисту (багаторазові захисні екрани обличчя), знову отримали медичні заклади, котрі працюють з дітками. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня. Лікарі поліклініки, а також усі педіатри міста Тернополя забезпечені захисними екранами обличчя.

• Також не оминув і Тернопільський обласний онкологічний диспансер, а саме захисні екрани передані лікарям диспансерного відділення, які знаходились на прийомі та черговий медперсонал, маніпуляційні сестри 1-го хірургічного відділення. Дякую за ініціативу Наталії Савочкіній.

• Знову завітав в КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня 2”, цього разу в відділення жіночої консультації та її філію.

• Область. Місто Почаїв, районна лікарня, котра зараз є опорною і ви з новин бачите, що там відбувається. Першочергово допомагаємо лікарям, котрі там працюють, дякую за ініціативу Тарасу Паляниці.

• Тернопільський район, селище Великі Бірки, ТС №3 Великобірківського пункту “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, 22 бригада, та фельдшери ФАП с. Малий Ходачків, дякую за ініціативу Світлані Гуменній.

• Також тестові партії отримали працівники оперативно-рятувальної служби управління ДСНС України у Тернопільській області — люди, котрі задіяні у підтримці життєдіяльності міста та області, які також щодня наражаються на велику небезпеку підхопити вірус та передати його далі, починаючи зі своїх родин! Дякую за ініціативу Ігорю Гресі.

• Знову про військове волонтерство. Доїхали наші захисні екрани і на схід нашої країни. Партії індивідувального захисту отримали госпіталі на сході України в зоні проведення бойових дій. Дякую за ініціативу волонтерів Христини Феціци і Кноля Анатолія.

• … та багато інших мед.закладів міста та області, котрі не хотіли, щоб їх афішували, або від котрих чекаємо на фотозвіти.



ЛЮДИ, які можуть і хочуть фінансово допомогти, звертаюсь до вас! Сьогодні я не публікуватиму номер картки для збору грошей. Це не дає майже ніякого результату, бо допомагають в переважній більшості свої, або до кого звертався особисто. Тому, хто в силі прошу телефонуйте 067 727 07 57 або пишіть. Я все поясню. Невиконаних заявок від медиків, медичних закладів міста та області залишається ще досить багато.

ДОРОГІ МЕДИКИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ТА ОБЛАСТІ, котрі подали заявки, але ще не отримали свої одиниці індивідуального захисту, мусите ще трішки зачекати. Ми обов’язково щось організуємо і доставимо вам захисні екрани! Пам’ятайте, ми цінуємо вашу працю, Ваше здоров’я для нас зараз найголовніше і найцінніше. Ми віримо у Вас та оберігатимемо!!!

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Ну і звісно, за доброю традицією, далі про ЛЮДЕЙ, без котрих це все було б неможливо втілити. ВЕЛИЧЕЗНЕ дякую корпорації Опілля, а саме Ярославу Джоджику, Володимиру Гомівці, Володимиру Гульовському. Ваш вклад дуже цінний та як ніколи вчасний!

Також ВЕЛИЧЕЗНЕ дякую Сергію Лупійчуку, що за першим зверненням відгукнулись та долучились до задуманого. Ви дуже допомогли в даній ініціативі!

Знову Мар’ян Когут та Ксенія Качурівська, дякую, що взяли на себе транспортні видатки в даній ініціативі.

Оксана Смарж та Оля Пелех — Вам і вашим сім’ям окремий привіт!

Друзі, Ви усі ВЕЛИКІ МОЛОДЦІ! ДЯКУЮ ВАМ, ХАЙ БОГ ВАМ ПОМАГАЄ. ТАКОЖ ДЯКУЮ УСІМ ХТО ДОЛУЧАВСЯ ДО ІНІЦІАТИВИ РАНІШЕ – БЕЗ ВАС НІЯК !!!

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Важливо! З понеділка будуть частково зняті карантинні обмеження. Дуже прошу вас, Люди, будьте відповідальними, дотримуємось правил дистанції, продовжуємо одягати захисні маски в людних місцях та уникаємо великого скупчення людей. Отим сидінням вдома ми виграли час. Давайте постараємось, щоб це все не зійшло нанівець!