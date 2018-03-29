«На небі»: у центрі Тернополя відкривають новий ресторан з ексклюзивним виглядом (Фото)

Відкрити для себе Тернопіль з висоти пропонують у новому ресторані «На небі». Вражаючий панорамний вигляд на місто з шостого поверху будівлі на вул. Кульчицької, 2, де розташований заклад, буде цікавий не тільки туристам, а й місцевим. Високу тут обіцяють і кухню.

Напрям ресторану – сучасна українська кухня. У центрі закладу розташували масивний мангал, де готуватимуть страви-гриль, усе це відбуватиметься на очах у відвідувачів. Контактний бар і відкрита кухня – також «фішки» цього ресторану, приготування страв перед клієнтами має ознаки повноцінного та захоплюючого шоу. Тут уже готовий до подачі вишуканий сир власного виробництва, який пасує до широкої винної карти. Представлено великий спектр в’яленого м’яса від тутешнього бренд-шефа. Морозиво і шоколад – теж за унікальними рецептами.

В новаторському інтер’єрі переважає пастельна гама тонів в поєднанні зі світлим деревом та зеленими рослинами. Великі вікна дозволяють навіть в холодну пору року насолоджуватися неповторними пейзажами серця Тернополя, що підкреслює і назва закладу.

Дворівневе приміщення ресторану може одночасно прийняти 200 гостей. Підійде для романтичної вечері і корпоративного фуршету. Для відвідувачів з дітьми є ігрова кімната з прозорими стінами, де поруч – окрема вбиральня для малечі.

Є окремі виходи на терасу, де відкривається чарівний краєвид з-під тернопільського неба, залитого сонцем або вкритого сірими хмарами, денного чи нічного, в будь-якому випадку – це рай для любителів фото.

«На небі» входить у мережу «Сім’я ресторанів “Файного міста”». Його відкриття заплановане на завтра о 17:00 год.