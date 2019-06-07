Новини Тернополя 

На околиці Тернополя встановили оригінальні скульптури (Фото)

Irena 0 View Прокоментуй!

Незабаром ці скульптури можна буде рясно спостерігати на просторах Facebook та Instagram. 

  • Скульптура “Мами з дівчинкою” встановлена до дня захисту дітей, – розповіла ландшафтний дизайнер Руслана Доценко. –  Вона ніжна, сучасна, зображає люблячу маму з її дівчинкою, зокрема радість їхньої зустрічі.


Як зазначає керівництво ТРЦ “Подоляни”, у їхніх планах є намір створити довкола Подолян ще більше фотозон із зеленими насадженнями.

  • Ідею побачили на цікавих Pin. Цією технікою володіють скульптори з різних країн, ми знайшли скульпторів у Львові – молоді креативні хлопці, дякуємо їм за їх творчість і майстерність, – зазначила президент Благодійного фонду «Подоляни» Тетяна Чубак.

У подібній техніці створена скульптура закоханої пари, яку теж можна побачити біля торгового центру.

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Фото з Facebook-сторінки Почесного Консульства Угорщини у м. Тернопіль.

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