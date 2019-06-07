На околиці Тернополя встановили оригінальні скульптури (Фото)

Незабаром ці скульптури можна буде рясно спостерігати на просторах Facebook та Instagram.

Скульптура “Мами з дівчинкою” встановлена до дня захисту дітей, – розповіла ландшафтний дизайнер Руслана Доценко. – Вона ніжна, сучасна, зображає люблячу маму з її дівчинкою, зокрема радість їхньої зустрічі.



Як зазначає керівництво ТРЦ “Подоляни”, у їхніх планах є намір створити довкола Подолян ще більше фотозон із зеленими насадженнями.

Ідею побачили на цікавих Pin. Цією технікою володіють скульптори з різних країн, ми знайшли скульпторів у Львові – молоді креативні хлопці, дякуємо їм за їх творчість і майстерність, – зазначила президент Благодійного фонду «Подоляни» Тетяна Чубак.

У подібній техніці створена скульптура закоханої пари, яку теж можна побачити біля торгового центру.