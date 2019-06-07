У складі утворених окружних виборчих комісій на Тернопільщині вже є зміни

Центральна виборча комісія своїми постановами (№ 942 від 5 червня та № 949 від 6 червня 2019 року) внесла зміни до керівного та персонального складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Зміни також стосуються окружних виборчих комісій, які утворені на Тернопільщині.

Зокрема, в складі ОВК №163 (центр – м. Тернопіль) відбулись зміни заступника голови комісії – замість Солопи Віри Тимофіївни, яка була включена до складу комісії від Політичної Партії “5.10” тепер буде працювати Василиця Павло Іванович, від тієї ж політичної партії.

В складі ОВК №164 (центр – м. Збараж) замість члена комісії Гумена Юрія Євгеновича, який був включений до складу комісії від політичної партії “НОВА ПОЛІТИКА” буде працювати Майброда Андрій Михайлович, від тієї ж партії.

В складі ОВК №165 (центр – м. Зборів) відбулось одразу дві заміни – голови і члена комісії. Замість Бугайової Ніни Володимирівни, яка раніше була головою комісії від Української партії “Зелена планета” тепер головою комісії призначено Синишина Івана Миколайовича, від тієї ж партії. Також замість Байдак Галини Іванівни, яка була членом цієї комісії від політичної партії “Єдина Країна” буде працювати Коваль Діана Ярославівна.

В ОВК №167 (центр – м.Чортків ) також відбулись зміни голови і секретаря комісії. Замість Балука Любомира Івановича, який був включений до комісії від політичної партії “Громадянська позиція” тепер головою комісії буде працювати Гурин Віктор Михайлович. Щодо секретаря комісії, то замість Гаджали Марії Карлівни, яка була включена до складу комісії від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” тепер секретарем комісії буде працювати Савків Світлана Степанівна, від тієї ж партії.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Причинами таких змін в складі комісії було припинення достроково повноважень голови, заступника чи членів комісії у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, тобто політичної партії, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії. Лише в останньому випадку (щодо секретаря комісії в ОВК №167) причиною зміни було звільнення від виконання обов’язків секретаря комісії без припинення членства в комісії у зв’язку з особистою заявою про складення повноважень секретаря комісії. Така заміна допускається, бо суб’єкт подання – партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” мала дві квоти, тобто два місця в комісіях. Чому так?

Це пояснюється тим, що склад окружних виборчих комісій формується за поданнями політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, які обов’язково включаються до складу ОВК, а також політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, кандидатури від яких до складу окружних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного ЦВК 30 травня 2019 року, як це передбачено ч.2 та 3 ст. 27 Закону України «Про вибори народних депутатів України»

Нагадаємо, що 31 травня Центральна виборча комісія своєю постановою №919 сформувала склад 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в максимально допустимих кількісних складах – по 18 членів комісії. Таким чином загалом в Україні до складі окружних виборчих комісії було включено 3 582 особи.