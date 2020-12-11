Вчора у парковому комплексі MargoN в Козові закінчили збирати будиночок для лебедів.

Особливий квест ще буде спустити хатинку на воду, щоб птахи відчували себе у безпеці.

Сподіваємось, що «плавучості» вистачить, щоб втримати його на поверхні, – зазначили благодійники. – Сам будиночок виявився доволі важким. А від використання пінопласту нас відмовили. Кажуть, що ці птахи пінопластом просто ласують. Тож його ми використовували лише по середині платформи, куди лебеді не зможуть дотягнутись своїми довгими шиями. По периметру встановили відра в якості поплавків, загерметизувавши їх монтажною піною.

Доставку “нерухомості” для лебедів у парк організувало КП «Благоустрій», зокрема особисто Богдан Медвідь. Володимир Прокопів надав технічну базу та всіляке сприяння й практичну допомогу.