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Новини Тернополя 

Помер колишній голова Тернопільської ОДА

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні після важкої хвороби помер Василь Степанович Коломийчук — український господарник, громадський діяч, академік Академії економічних наук та Академії економічної кібернетики. Доктор економічних наук (2000), академік Академії економічних наук (1998), академік Академії економічної кібернетики (1999), Заслужений економіст України, голова Тернопільської обласної державної адміністрації у 1999—2002 рр.

Василь Коломийчук народився 1 січня 1951 року у селі Городниця, Городенківського району Івано-Франківської області…

Хай земля буде йому пухом!

Панахида відбудеться сьогодні о 19.00 у Будинку печалі на Микулинецькій. Похорон 12 грудня о 13.00.

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