Парк Національного відродження. Боротьба триває

17 липня ввечері у парку “Національного Відродження” сталася бійка за участю активістів, тітушок та поліції. Близько 19 години розпочалася акція протесту громадськості проти забудови спортивного центру. Коли активісти підійшли до будмайданчика, то хлопці спортивної зовнішності по периметру загородили собою територію. Бійка і сварки розпочалися з того, що хтось поцілив молотком в огорожу. Поліція одразу спіймала першого ліпшого серед захисників парку і потягнула в автозак, – пише Овід.

Громадськість обурила така поведінка копів. Замість того, аби з’ясувати особистість тітушок і перевірити чи не має серед них людей, які причетні до злочинів чи діяльності терористих угрупувань ЛНР/ДНР, то поліцейські взялися захищати “спортсменів”.

Активісти аби припинити безчинство тітушок, а також достукатися до правоохоронців перекрили дорогу і провели мирну акцію протесту.