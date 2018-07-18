У Тернополі стався вибух газу. Є постраждалі

Вчора, 17 липня, близько 20.30 в одній з квартир Тернополя по вулиці Пушкіна стався вибух газу. Сталося цена 8-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Внаслідок вибуху та пожежі знищено витяжну вентиляцію, пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін та стелі в квартирі, вхідні двері квартири, облицювання стін сходової клітки будинку між 8-м та 9-м поверхом, ударною хвилею пошкоджена міжповерхова віконна рама. На момент події в квартирі перебувало 3 особи.

Під час пожежі отримали опіки тіла ІІ – ІІІ ступенів та госпіталізовані до лікувальних закладів батько та син 7 роківи, які перебували в квартирі на момент вибуху.

Згодом з ознаками отруєння продуктами горіння було додатково госпіталізовано жінку, яка перебувала в даній квартирі.