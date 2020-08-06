Указом Президента України «Про призначення суддів» призначено на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунець Наталію Романівну.

Згідно з цьогорічною декларацією, Кунець Наталія проживає в Тернополі, раніше працювала помічником судді у цьому ж суді. Неодружена, має дочку Вікторію.

Має 50% права власності на житловий будинок в Тернополі, площею 172 кв. м. Інші 50% належать Кунецю Руслану, який у декларації зазначений як “особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі”. На 4,5 кв. м. житловий будинок та 5 земельних ділянок в Зборові повністю належить Наталії Кунець.