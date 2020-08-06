У Тернопільському музеї представили медичне обладнання з ГУЛАГів

6 серпня 2020 року у Історико-меморіальному музеї політичних в’язнів відділу КУТОР «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» відбулося представлення медичного обладнання з ГУЛАГів «Лікування політв’язнів».

Воркутинські шахти – це зона заполяр’я, великі холоди, важка праця політв’язнів, погане харчування і сильно поширена цинга. Тому два політв’язні Іван Нечай та Олег Нечай організували в таборі № 1 на «Шахті – капітальна» у 1952 році примітивні зуболікувальні і зубопротезні кабінети. Для лікування зубів використовували матеріали, які були в санчастині табора, а для коронок і протезів зубів використовували матеріали з-під електроапаратури американського обладнання.

У експозиції представлені двигун з шлангом рукавом на деревяній підставці (110 В), стерилізаційний бікс, наковальня для формування зубів, тигіль-ложка для розплавлення металу та інше обладнання.

Запрошуємо бажаючих подивитися експозицію відвідати Історико-меморіальний музеї політичних в’язнів за адресою вул. Коперника, 1, м. Тернопіль.

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