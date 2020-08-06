Які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом – безкоштовні. Пояснення НСЗУ
У квітні та червні 2020 року понад 21 тисяча пацієнтів потрапили до медичних закладів з інсультом чи інфарктом.
192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали контракти з Національною службою здоров’я України.
Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом НСЗУ виплатила медзакладам 400 млн гривень.
Про це повідомили в НСЗУ на офіційні сторінці у Facebook.
Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.
До пакету безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі, включено:
✅ Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
✅ Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);
✅ Лілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
✅ Медична реабілітація в гострому періоді;
✅ Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
✅ Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);
✅ Харчування в стаціонарних умовах.
Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.
Крім того, НСЗУ на 2021 рік пропонує включити до програми “Доступні ліки” ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.