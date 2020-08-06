17:47 | 6.08.2020
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Які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом – безкоштовні. Пояснення НСЗУ

Irena 0 Views Прокоментуй!

У квітні та червні 2020 року понад 21 тисяча пацієнтів потрапили до медичних закладів з інсультом чи інфарктом.

192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали контракти з  Національною службою здоров’я України. 

 Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом НСЗУ виплатила медзакладам 400 млн гривень.

Про це повідомили в НСЗУ на офіційні сторінці у Facebook. 

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.

До пакету безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі, включено:

 ✅ Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

 ✅ Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

✅ Лілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

✅ Медична реабілітація в гострому періоді;

✅ Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

✅ Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

✅ Харчування в стаціонарних умовах.

Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту. 

Крім того, НСЗУ на 2021 рік пропонує включити до програми “Доступні ліки” ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.

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