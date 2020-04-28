27 квітня 2020 року Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький, звершив заупокійну Божественну літургію і чин похорону священнослужителя – приснопам’ятного протоієрея Євгена Заплетнюка. Ключар кафедрального собору свв. рівноапп. Костянтина і Єлени м. Тернополя митрофорний протоієрей Євген Заплетнюк упокоївся 26 квітня 2020 року на 42-му році життя після важкого інсульту.

Архієреєві співслужили клірики єпархії. Окрім священників, у храмі були присутні тільки найближчі родичі спочилого у Господі отця Євгена.

Після розрішальної молитви архіпастир звернувся до присутніх зі словом пам’яті та прощання. Владика Нестор назвав спочилого у Господі отця Євгена прикладом гідного пастирського служіння, відзначив його глибокі богословські знання, новаторство, постійний пошук, нестримне бажання донести Слово Боже до тих, хто найбільше потребує розради й підтримки.

Архієрей підкреслив, що отця Євгена знали і любили в багатьох куточках України; він завжди був відкритим до спілкування, любив людей і щедро ділився з ними всім, що знав. Єдине, чого не вистачало ключареві собору, – уважного ставлення до свого здоров’я. Адже, запалюючи інших, він сам згорів і так швидко відійшов у Вічність, не встигнувши втілити свої плани, мрії, проекти.

Напередодні, 26 квітня, архієпископ Нестор разом з духовенством собору і Тернопільської єпархії відслужив панахиду за новопреставленим митрофорним протоієреєм Євгенієм Заплетнюком.

Після прощання у каплиці собору 27 квітня прах новопреставленого отця Євгена привезли на малу батьківщину. У храмі Святої Трійці смт Микулинці Теребовлянського району архієпископ Нестор відслужив літію за упокій душі отця Євгена.

Слово прощання виголосив настоятель храму протоієрей Василь Мариновський.

Поховали протоієрея Євгена Заплетнюка на цвинтарі в Микулинцях. Ключар кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернополя протоієрей Євген Заплетнюк упокоївся 26 квітня 2020 року на 42-му році життя. 22 квітня отець Євген потрапив до реанімації з важким повторним інсультом. Лікарям не вдалося врятувати йому життя.

