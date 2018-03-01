Результат навчання: чого досягли випускники Тернопільської обласної школи мистецтв ім. І. Герети?

Під хештегом #розповісти_про_школу_мистецтв в Facebook випускники Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв ім. І. Ґерети діляться своїми спогадами про школу та тим, що вона їм дала в підсумку. Деякі з них ми обрали для цієї публікації.

Олеся Бідун закінчила Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв ім. І. Ґерети 2010 року. Її класним керівником була Ліліана Арсентівна Шевчук. Вивчала образотворче мистецтво у вчительки Таміли Григорівни Полонської, саме вона, за словами Олесі, навчила “думати з олівцем”, не боятись білого полотна, бути сміливою. У цій школі випускниця отримала добрий фундамент, на якому побудувала свій шлях живописця, сьогодні вільно працює у графіці. Попри основну зайнятість в школі, займалась хореографією, акторською майстерністю і вокалом. Брала участь у концертах з шкільним хором і в хореографічних постановках. Брала уроки в класі бандури в Олесі Степанівни Палиги впродовж 9 років. Грала в ансамблі бандуристів, з яким виступали на шкільних і позашкільних заходах. Сьогодні Олеся Бідун все ще сідає за бандуру і з легкістю грає улюблені твори.

Роботи Олесі Бідун:

— Школа мистецтв для мене — це рідна домівка, — розповідає Олеся Бідун. — Бо саме там сформувалось моє “Я”, моя особистість. Там я навчилась взаємодіяти в суспільстві., спілкуватись, висловлюватись, писати, аналізувати, формулювати думку. Школа мистецтв особлива в такому вигляді, якою вона є. Там працюють віддані своїй справі люди, такі ж талановиті, як і учні. Талановиті Вчителі! Яких мало сьогодні, на жаль. Там така атмосфера… Там за один день навіть найчерствіша людина полюбить життя! А ще з двох мінусів шкільного життя в ТОКЕКШМ я винесла уроки: *Маленькі кабінети? Зате я вмію працювати в будь яких умовах. *Щоденні переходи з одного приміщення в інше? Я щодня дихала свіжим повітрям, фізично розвивалась і вчилась розраховувати свій час.

Arsen Grunyka: “Дуже радію, що мав можливість розвиватись у цій школі. Особливо в художньому напрямку. Чесно кажучи, мені саме в цій школі поставили фундамент з живопису та рисунку. Особлива подяка Тамілі Романівні та Ларисі Пилипівні! Таких професійних викладачів мало. Після закінчення академії я це чітко зрозумів. Кожен викладач у цій школі вміє подати матеріал професійно, що на данний час рідкість. Після закінчення школи мистецтв мені було з чим порівнювати. Для мене історія мистецтв у академії був найнуднішим предметом, а в школі конкретні теми з цього предмету подавались сучасно та цікаво. Школа за своєю унікальністю єдина в Тернополі, такі установи повинні мати серйозний вплив у культурі міста, бо вони створюють уміння у дітей, розвивають талант та дають дорогу для розвитку.

Роботи Арсена:

Діана Касіян — випускниця школи мистецтв, Тернопільського музичного училища, Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Зараз працює у Заслуженому академічному ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України в Києві.



Шкільний ансамбль народного танцю”Галичанка” представляв Тернопіль на Міжнародному дитячому фестивалі з багаточисельними учасниками з 10 країн Європи, де тернополяни вибороли третє місце! Болгарія, м. Несебр, червень 2017 року.

Серед випускників художнього відділу ТОЕКШМ ім. Ігоря Герети є сьогоднішні студенти і випускники : Львівської академії мистецтв, Української академії дизайну, Київського інституту дизайну, Львівської академії поліграфії, Тернопільського педагогічного університету ім. Гнатюка – факультет образотворчого мистецтва і дизайну, Тернопільського університету «Україна» – факультет дизайну, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу – відділення дизайну, художнього відділення Тернопільського державного музичного училища ім. Соломії Крушельницької, Галицького коледжу – відділення дизайну, Косівського училища прикладного мистецтва.

Творчі роботи учнів відзначені нагородами і дипломами. Серед них: “золоті медалі” в Македонії та Індії, призові місця на численних міжнародних та всеукраїнських фестивалях дитячих малюнків. Учні школи брали активну участь у Міжнародних конкурсах дитячого малюнка в Єгипті, Японії, Чехії, Угорщині, Польші, стали переможцями численних міських і обласних конкурсів. Школа пишається щорічними переможцями обласних олімпіад з рисунку і живопису. Три учениці школи Товарянська Христина, Скоробагач Соломія та Козак Ольга стали лауреатами премії Івана Марчука. Але головне, що вихованці школи мистецтв не просто стали митцями з певного вузького профілю, а завдяки цій школі вони стали багатогранними особистостями. Про це свідчать зараз їх щирі зізнання в соцмережах, їхні слова подяки і підтримки колективу. Цього не купиш за гроші.