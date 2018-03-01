Хто на Гусятинщині відродить футбол
Голова федерації футболу Гусятинського району (депутат Хоростківської ОТГ) Віталій Остафійчук ділиться приємною новиною у мережі Фейсбук. За його словами, є надія, що в Гусятині відродиться футбол.
- Отримав відповідь від Гусятинської селищної ради ОТГ. Є надія, що райцентр відродить футбольні традиції. Також є усна домовленість про виділення коштів на дитячу збірну команду району, на чемпіонат України. Добро вже отримано від Віталія Батога та голів Хоростківської і Гусятинських ОТГ, ще залишилось домовитись з Андрієм Гайдашем – очільником Васильковецької громади. Тепер справа за депутатським корпусом, – пише Віталій Остафійчук.
До слова, за час головування Віталія Остафійчука – неповний рік – вже створені Ветеранська збірна району, дві дитячі сільські команди беруть участь в обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі (крім команд ДЮСШ) та створені секції при федерації футболу, що не покриваються спортивними школами. Сподіваємося, благі наміри будуть реалізовані.