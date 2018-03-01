Хто на Гусятинщині відродить футбол

До слова, за час головування Віталія Остафійчука – неповний рік – вже створені Ветеранська збірна району, дві дитячі сільські команди беруть участь в обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі (крім команд ДЮСШ) та створені секції при федерації футболу, що не покриваються спортивними школами. Сподіваємося, благі наміри будуть реалізовані.