Результати виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

8 листопада 2017 року проходили вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, участь у яких узяло 94,6% виборців. 8 листопада 2017 року проходили вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, участь у яких узяло 94,6% виборців.

«За» Буяка Богдана Богдановича проголосувало 91,86%виборців, «проти» – 5,37% виборців, недійсних бюлетенів – 2,77%.

На основі протоколу виборчої комісії та Закону України «Про вищу освіту» організаційний комітет із виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка прийняв рішення про затвердження результатів виборів та оголошення Богдана Богдановича Буяка обраним на посаду ректора з результатом 91,86% від кількості виборців, що взяли участь у голосуванні, – повідомляє прес-служба навчального закладу.