Фільм «Червоний 2» зніматимуть на Тернопільщині

Продовження українського фільму «Червоний» за мотивами роману Андрія Кокотюхи зніматимуть в Тернопільській області.

Це обумовили під час зустрічі продюсерської групи кінострічки з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною. Фільм «Червоний 2» – це передісторія до того, що глядачі вже бачили у першій частині фільму.

Невипадково зйомки картини відбуватимуться на Тернопільщині, адже саме наша область вважається центром зародження національно-визвольного руху та боротьби за вільну та незалежну Державу. Тому історія нашого краю багата не лише подіями, а й цікавими локаціями та мальовничою природою.

Про фільм “Червоний” розповідає про події 1947 року, коли головний герой – воїн УПА Данило Червоний – потрапляє у концтабір ГУЛАГу. Разом із іншими українцями він не готовий миритися із тоталітарним режимом. Тому під його проводом вони кидають виклик кримінальникам та керівництву табору, піднімають збройне повстання… Виробництво: Інсайтмедіа продюсерський центр, ПрАТ «Одеська кіностудія».