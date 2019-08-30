Що нового чекає учнів Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” із вересня?

Про те, що встигли оновити за літні канікули в Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”, ми запитали сьогодні в директора Олександра Миколайовича Остапчука.

— За літо ми виконали значний обсяг робіт, який стосується упорядкування шкільного приміщення, — поділився з “Поглядом” Олександр Миколайович. — Зокрема, виконані капітальні ремонти у кабінетах фізики і біології. Там усе повністю оновлено: нові стіни, стеля, меблі і обладнання, яке потрібне для уроків.

У кабінеті трудового навчання відтепер повністю нова підлога, замість тої, що була тут ще з 1960-го року, купили сюди нові верстати, столи.

З вересня учні нашої школи харчуватимуться в оновленій їдальні —ремонт за власні гроші і сили зробили батьки наших школярів. Користуючись нагодою, висловлюю вдячність батькам учнів за матеріальну допомогу та вагому підтримку життєдіяльності нашого освітнього закладу.

На ремонт шкільної кухні 100 тисяч гривень виділила міська рада. Там, де готується їжа, за літо зробили капітальний ремонт.

На усіх трьох поверхах школи замінили систему опалення — встановили нові труби та батареї.

Купили меблі у класні кімнати – парти і стільчики.

Нарешті завершили капітальний ремонт шкільного подвір’я — на 700 тисяч гривень з міського бюджету придбали і встановили нову бруківку, замінили і сходи біля входу.

Ремонти по класах у нас не проводилися, позаяк вони у нас уже давно зроблені відповідно до сучасних вимог, не було потреби робити ще щось.

Ми повністю оновили систему відеоспостереження та встановили швидкісний інтернет. На всіх поверхах школи є по три відеокамери, які передають кольорове зображення. У нічний час вони вимикаються, але все одно ловлять зображення людини, яка йде. Директор з дому має можливість у будь-який час бачити, що діється в школі – це дуже зручно.

Щодо освітнього процесу, то питання про створення комфортного простору ми розглядаємо з точки зору його вдосконалення. Наприклад, будемо проводити нові уроки – “Спілкування у формі компромісів”, уроки, які стосуються здоров’я та особистої безпеки, урок “Бізнес та економіка” тощо.

У нас віддавна проводяться гутірки, де цьогоріч запланували розвивати у дітей ораторське мистецтво.

У нас працює Товариство творчих ліцеїстів, які будуть вивчати математику, біологію, географію у новому форматі.

Є такі новинки, як комплексно-хвильові уроки, коли в один день на всіх уроках учні вивчатимуть одну тему. Зокрема будуть такі теми, як мода, традиції, щастя, здоров’я, музика, живопис і квіти. Цього року ми запланували 8 таких тем.

Незабаром плануємо створити антистресову програму для школярів, щоб розвіяти міф нібито школа – це “страшилка”, куди дітям неприємно ходити.

У нас діє індивідуальна освітня траєкторія, в рамках якої маємо спеціальні системні розробки, які показують, як дитина зростає, як розвивається, у чому бере участь.

Свято початку нового навчального року в Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” цьогоріч відбудеться аж тричі: у передостанній день літа, 30 серпня, о 17 год. для учнів 2-7 класів в урочищі “Кутківці” відбудеться “Родинне свято”. Наступного дня, 31 серпня, о 18:00 год. у дворі школи зможуть зустрітися на шкільній вечірці учні 8-11 класів. Першокласників очікують 2 вересня о 9:00 год. на площі перед школою.