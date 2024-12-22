Хвилина мовчання на честь Володимира БРОДИ

Володимир БРОДА, 42-річний командир відділення зв’язку, загинув 9 квітня 2022 року під час бойового зіткнення в смт. Залізничне на Запоріжжі.



Учасник АТО, він служив у 44-й артилерійській та 128-й гірсько-штурмовій бригадах. Був взірцем відповідальності та професіоналізму.



“Тримайте оборону в Тернополі,” – такими були його останні слова до брата Любомира. До кінця залишався вірним своїй землі та військовому обов’язку.



За особисту мужність Володимир БРОДА посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та званням “Почесний громадянин міста Тернополя”.



У скорботі залишились мама Ярослава Іванівна та донька Юлія.

Поділіться:









