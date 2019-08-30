Першим заступником голови Верховної Ради обрали уродженця Тернополя Руслана Стефанчука

Депутати Верховної Ради 9 скликання на своєму першому засіданні сьогодні, 29 серпня, призначили головою Верховної Ради керівника партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова. Наразі триває голосування за його заступників.

Першим заступником голови Верховної Ради обрали уроджеця Тернополя Руслана Стефанчука. За нього проголосували 330 депутатів.

Руслан Стефанчук представляє партію “Слуга народу” і наразі є членом Тимчасової президії першої сесії Верховної Ради ІХ скликання. Він народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі у сім’ї студентів-медиків.

У 2019 році Руслан Стефанчук обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 2 у списку як безпартійний.

З 2019 року — радник Президента України, його представник у Верховній Раді. Того ж року був ідеологом виборчої кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського, курував роботу експертних груп.

З 2016 року – проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. У 2014-2016 роках працював на тій же посаді у Національній академії прокуратури України, а з 2013 до 2014 року був завідуючим кафедри цивільно-правових дисциплін там само.

У 2011-2013 роках був завідувачем відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. У 6 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Анатолія Матвієнка. У 2006 році балотувався до Хмельницької міської ради за списком УРП “Собор”.

З 2005 до 2011 року – проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління і права. До того працював там асистентом кафедри, старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. Займався адвокатською діяльністю.

Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.

Член Координаційної ради Західного регіонального центру Національної академії правових наук України. Заступник голови Науково-консультативної ради Національної асоціації адвокатів України. Екс-радник першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва.

Головний редактор наукового фахового журналу “Law of Ukrainе”, перший заступник головного редактора юридичного журналу “Право України”, заступник головного редактора журналу “Університетські наукові записки”.

Член редакційних колегій наукових видань “Медичне право”, “Юридична освіта в Україні”, “Юридична наука”, “Юридична наука і практика”, “Приватне право”, “Вісник прокуратури”, “Правова держава”, “Вісник Укрдержреєстру”, “Вісник Національної академії прокуратури України”, “Журнал цивільного і кримінального судочинства”.

Член дисертаційних рад в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України та в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Закінчив Хмельницький університет управління і права за спеціальністю “правознавство” та Технологічний університет Поділля за фахом “менеджмент виробничої сфери”.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Заслужений діяч науки і техніки України.