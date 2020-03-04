Коронавірус вже в Україні.

І тепер всі мають бути більш уважні до власних застуд.

А ще стрімко підвищиться відсоток людей, які будуть панікувати через високу температуру.

Розповідаємо, що потрібно знати про симптоми, як діяти при підозрі та хто в зоні ризику.

Симптоми коронавірусу

Найбільш розповсюдженими симптомами COVID-19 є лихоманка, сухий кашель та відчуття втоми, стверджує Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

На основі 55 924 лабораторно підтверджених випадків зробили такі висновки:

лихоманку (підвищення температури тіла вище 37°C одна з ознак лихоманки) фіксували у 87,9% випадків;

сухий кашель – 67,7%

втома – 38,1%

вологий кашель – 33,4%

ускладнене дихання – 18,6%

біль в горлі – 13,9%

головний біль – 13,6%

біль в м’язах – 14,8 %

озноб – 11,4%

нудота та блювання – 5%

закладеність носа – 4,8%

діарея – 3,7%

кровохаркання – 0,9%

почервоніння та запалення очей – 0,8%

За даними ВООЗ, хворобу легко переносить 80% людей.

Серйозно захворіє 1 з 5.

3,5 % людей помирає.

Спочатку були припущення, що летальність нового коронавірусу схожа з летальністю від іспанки.

Але, можливо, вона може бути й нижчою, адже не всі люди зі слабкими симптомами звертаються до лікарів.

Нові дані показують, що летальність може становити 1,4%.

Деякі інфікуються, але не мають жодних симптомів. Такі випадки фіксували у дітей.

Ви у зоні ризику, якщо…

Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та людей, які мають проблеми зі здоров’ям.

Наприклад, найтяжче хворіють люди з:

діабетом;

серцево-судинними проблемами та високим кров’яним тиском.

Так, наприклад, летальність людей віком 80+ складає 14,8%.

Надалі розподіл виглядає так:

70-79 років – летальність 8%

60-69 років – 3,6%

50-59 років – 1,3%

40-49 років – 0,4%

30-39 років – 0,2%

20-29 років – 0,2%

10-19 років – 0,2%

0-9 років – жодних летальних випадків не зафіксовано.

Чоловіки мають вищі ризики померти, ніж жінки – 4,7 та 2,8 % відповідно.

Якщо ви хочете знизити свої ризики заразитися, то варто дотримуватися рекомендацій: мити руки, уникати місць скупчення людей та стежити за власним здоров’ям, зокрема хронічними хворобами.

На прес-брифінгу щодо першого випадку COVID-19 в Україні представник ВООЗ Ярно Хабіхт наголосив, що здоровим людям без ознак ГРВІ не потрібно носити медичні маски. Вони не захистять вас від вірусу!

Маски рекомендовані:

людям, які вже мають ознаки ГРВІ;

тим, хто турбується про хвору людину;

медичним працівникам.

Ярно Хабіхт також наголошує, що чхати та кашляти потрібно в лікоть, а не в долоні.

Якщо ви використовуєте паперову серветку, її треба викинути у закритий смітник.

Не чхайте у неодноразовий носовичок.

Що робити, якщо нещодавно приїхав з країни, де були спалахи або контактував з людьми, які були там

В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Ігор Кузін зауважує, що саме перебування людини в країні, де зафіксували спалахи, не є підставою вважати таку людину контактною. Тобто такою, яка контактувала з вірусом.

Людині, яка повернулась з країни, нададуть пам’ятку про самоізоляцію у випадку появи симптомів.

“Якщо людина мешкала з хворим в одній кімнаті, вони довго разом подорожували або просто перебували разом на відстані менше ніж 1 метр та довше, ніж 15 хвилин, то такі контакти можна назвати контактами високого ступеню ризику.

Такі випадки має перевіряти медичний працівник, а людині радять самоізоляцію з активним медичним спостереженням“, – каже він.

Представник МОЗ наголошує, що ви не ризикуєте інфікуватись, якщо просто мешкаєте в одному багатоповерховому будинку, користуєтесь одним ліфтом чи просто зустрілися в під’їзді.

гор Кузін вважає, що “подружжя з Чернівців діяли просто ідеально” (нагадаємо, чоловік захворів на коронавірус через тиждень після повернення до України з Італії, – УП).

“Вони самоізолювались та вчасно повідомили лікарів про симптоми, – зазначає він.

А от подальші дії, які вимушені були зробити через соціальний тиск, навпаки – ризиковані”.

Нагадуємо, що у Чернівцях кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім’я госпіталізованого чоловіка.

Люди вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого. В результаті, її госпіталізували без ознак хвороби.

“Внутрішньолікарняне поширення вірусу більш ймовірне, – коментує Кузін.

Також через такі дії людей, інші будуть боятися звертатись за допомогою і почнуть приховувати симптоми“.

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко також додає, що більшість проявів хвороби – легкі. І якщо випадків буде багато, то людей з незначними симптомами будуть просто залишати вдома.

“Такі методи практикує, наприклад, Японія“, – каже він.

Самоізоляція має тривати 14 днів. Саме такий строк нині витримують евакуйовані з Китаю 45 українців та 27 іноземців у санаторії в Нових Санжарах на Полтавщині.

Що робити, якщо з’явились симптоми, схожі на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я радить спершу звертатись до свого сімейного лікаря.

Це не обов’язково має бути особистий візит, ви можете йому зателефонувати або написати повідомлення у месенджері.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то варто звертатися на “гарячу лінію” НСЗУ, де вас скерують та порадять, що робити.

Телефонуйте за номером 1677.

В ідеалі ж саме сімейний лікар має направити вас до лікарні на подальші обстеження та додаткові аналізи.

МОЗ обіцяє також, що “швидкій” дозволять виїжджати на температуру, а сімейним лікарям – приходити додому до тих, хто має підозру.

Які аналізи роблять, щоб діагностувати коронавірус

Спочатку зроблять діагностику виключення – перевірять, чи не є симптоми грипом. У вас візьмуть мазок з носа.

Якщо грип не підтвердиться, то перевірять на інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси та інші типи коронавірусів.

Якщо ж і тут тест буде негативний, то зразки направлять до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, де і перевірять, чи є ваше захворювання саме COVID-19.

Ігор Кузін додає, що незабаром будуть доступні експрес-тести, а у пацієнтів будуть брати капілярну або венозну кров саме на визначення COVID-19.

Куди направлять, якщо таки виявлять коронавірус, що буде з рідними

Остаточний аналіз будуть проводити вже в лікарні.

Вас направлять у лікарню, яка готова приймати хворих з COVID-19.

У Києві для госпіталізації таких хворих підготовлені бази в семи лікарнях.

Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна – для вагітних.

На випадок ускладнення епідемічної ситуації, столична влада також визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

Наразі, за словами Віктора Ляшка в Україні:

12 000 інфекційних ліжок;

2500 тисячі боксів;

400 відділень інтенсивної терапії саме в інфекційних лікарнях, які укомплектовані апаратами штучної вентиляції легень та всім необхідним для пацієнтів у важкому стані.

Алгоритм лікування та госпіталізації в регіонах нічим не відрізняється від того, що є в Києві, додає Ігор Кузін.

Ваші колеги, рідні та друзі, з якими ви були в тісному контакті, могли заразитися.

Їм запропонують ізоляцію на 14 днів.

Спокій та підтримка — це те, що дійсно допоможе Україні не дозволити вірусу розповсюджуватись.

Зберігайте спокій та мийте руки.

Життя