13:01 | 15.04.2020
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Новини Тернополя 

Священникам Тернополя сьогодні роблять експрес-тести на коронавірус

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив священник із Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя Роман Демуш.

  • Церква дбає про добро своїх вірних і їхнє здоров’я, саме тому напередодні свята Пасхи священнослужителі Тернополя зроблять експрес-тести на наявність коронавірусу COVID-19, —розповів у stories священник. — Я також буду одним з тих, хто сьогодні робитиме тест, аби підтвердити свою безпеку, своєї сім’ї і тих вірних, з якими контактую в церкві. 

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