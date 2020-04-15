Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив священник із Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя Роман Демуш.

Церква дбає про добро своїх вірних і їхнє здоров’я, саме тому напередодні свята Пасхи священнослужителі Тернополя зроблять експрес-тести на наявність коронавірусу COVID-19, —розповів у stories священник. — Я також буду одним з тих, хто сьогодні робитиме тест, аби підтвердити свою безпеку, своєї сім’ї і тих вірних, з якими контактую в церкві.