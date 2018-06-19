Віктор Овчарук: «Бучачагрохлібпром» створив майданчик просвітництва та обміну досвідом»

Більше 800 учасників як з різних областей України, так і з-за кордону зібралися на цьогорічному святкуванні Дня поля та саду, яке вже традиційно відбулось на території підприємства відомого тернопільського аграрія та мецената Петра Гадза – ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Завітав на масштабну подію і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, який зауважив, що проведення події подібного рівня – в першу чергу заслуга Петра Гадза, який продовжує невтомно працювати та з року в рік досягати нових вершин та успіхів:

– Товариство «Бучачагрохлібпром» – одне з найпотужніших в області та Україні. Знають його й за кордоном. Щиро дякую від імені Тернопільської обласної ради та депутатського корпусу його керівнику, Герою України, депутату обласної ради Петру Гадзу за організацію цього масштабного заходу. Ви не лише завдяки невтомній праці розбудовуєте своє товариство, сприяєте економічній міцності нашої області та країни чи створюєте робочі місця із гідною зарплатою та сплачуєте податки. Ви, пане Петре, щедро ділитеся своїм досвідом. Ви створили майданчик для того, щоб аграрії з усіх регіонів України могли передати власні знання та ділитись успіхами. Той, хто вперше бере участь у Дні поля та саду, переконаний, буде вражений масштабами багатопрофільної діяльності товариства і почерпне для себе багато необхідного у праці, залученні інвестицій, виходу на міжнародні ринки з конкурентоздатною продукцією. Вдосконалюйте професійні навички, обмінюйтеся інформацією, прокладайте містки співпраці! – наголосив Віктор Овчарук.

Голова Тернопільської обласної ради також побажав учасникам заходу плідно попрацювати, отримати практичний досвід. Зокрема, ознайомитися з інтенсивними технологіями вирощування, зберігання та сортування фруктів, оглянути демонстраційні ділянки зернових культур та сільськогосподарської техніки.