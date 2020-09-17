В Тернопільській бібліотеці для дітей відкрився сектор літератури іноземними мовами

«Ми довго до цього йшли ­– формували фонд, шукали професійних працівників, змінювали інтер’єр задля зручного розміщення і нарешті – мрія стала реальністю». Такими словами директорка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька привітала колектив з відкриттям сектору літератури іноземними мовами («СЛІМ»).

У зв’язку з карантинними обмеженнями, на презентацію було запрошено лише колектив бібліотеки. Працівники сектору у формі відеопрезентації представили основні напрямки роботи, розраховані на різні вікові категорії користувачів, зокрема:

– перегляд фільмів з їх подальшим обговоренням

– активності в клубі “Fun with English” (цікава англійська)

– інтерактивні тренінги, квести, квізи, вікторини…

– спілкування з носіями мови-оригіналу і багато-багато іншого.

Кульмінацією заходу стало врочисте перерізання стрічки та пригощання фірмовими “слімівськими” смаколиками.

Бібліотекарі закликають тернополян не викидати прочитані, або непотрібні книги іноземними мовами, а подарувати їх бібліотеці. Тут, у новоствореному секторі, вони отримають нове життя.

Уляна Пилипчук, провідний редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.