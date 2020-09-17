В Тернопільській бібліотеці для дітей відкрився сектор літератури іноземними мовами
«Ми довго до цього йшли – формували фонд, шукали професійних працівників, змінювали інтер’єр задля зручного розміщення і нарешті – мрія стала реальністю». Такими словами директорка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька привітала колектив з відкриттям сектору літератури іноземними мовами («СЛІМ»).
У зв’язку з карантинними обмеженнями, на презентацію було запрошено лише колектив бібліотеки. Працівники сектору у формі відеопрезентації представили основні напрямки роботи, розраховані на різні вікові категорії користувачів, зокрема:
– перегляд фільмів з їх подальшим обговоренням
– активності в клубі “Fun with English” (цікава англійська)
– інтерактивні тренінги, квести, квізи, вікторини…
– спілкування з носіями мови-оригіналу і багато-багато іншого.
Кульмінацією заходу стало врочисте перерізання стрічки та пригощання фірмовими “слімівськими” смаколиками.
Бібліотекарі закликають тернополян не викидати прочитані, або непотрібні книги іноземними мовами, а подарувати їх бібліотеці. Тут, у новоствореному секторі, вони отримають нове життя.
Уляна Пилипчук, провідний редактор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.