Тернопільські випускники продемонстрували свої вишиванки та вишиті сукні (Фото)

На вручення грошових сертифікатів за кращий вишитий костюм Тернопільська міська рада цьогоріч виділила 20 тисяч гривень. Зокрема грошову нагороду за вишиту сукню вчора на випускному в Тернополі отримала випускниця Тернопільської класичної гімназії Ольга Гумен.

Моє вбрання виконане на замавлонення у дизайнерки зі Львова, дизайн вишивки я обирала сама, – розповіла “Погляду” Ольга. – Сукня виконана борщівською вишивкою. Тут переважає чорний, але є ще вставки зеленого, жовтого, оранжевого і червоного. Моє плаття має рукави, зроблені з тонкої сітки, щоб влітку не було жарко. Серед візерунків у вишивці зображено пташок, що теж є одним із варіантів вишивки, притаманного для Борщівського району.

Скільки вартує сукня, дівчина тримає у секреті.

Спочатку планую вчитися в Києві на програміста, – поділилася планами на недалеке майбутнє Ольга Гумен. – Згодом маю у планах навчатися закордоном, пробувати себе там і, можливо, в майбутньому повернутися в Україну, аби її розвивати. Розглядаю Австрію, Америку, і можливо, Азію.Інші випускники дививували красою та різноманіттям вишиванок, вишитих костюмів, суконь і навіть вишитих аксесуарів до них.