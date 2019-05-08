Тренувальний підхід до жінок і чоловіків абсолютно різний, — тренер із Тернополя Олексій Гайсюль

“Усі люди є спортсменами. Якщо у тебе є тіло, значить, ти спортсмен”, – запам’ятала з книги забутого автора. Якого ґатунку ти спортсмен – залежить вже від стосунків із лінню. Саме лінь вважаю основним противником у боротьбі за нормальне тіло. З власного досвіду констатую, що досягти вагомого результату складно, навіть якщо чітко визначився з ціллю та почав натхненно працювати. Автору цих рядків, наприклад, було важко себе дисциплінувати регулярно відвідувати тренажерний зал. Елементарні, здавалося б, вправи вдавалися далеко не з першого разу. Страшно було і травмуватися, працюючи з порівняно великою вагою. Ці проблемні моменти відпадають, коли починаєш працювати з персональним тренером. З ним не пропускаєш заняття, бо наперед домовився (з собою ж то можна:). 45 хвилин чи година тренування закінчуються з відчутним ефектом – бо під наглядом професіонала. Вправи на ті ж самі групи м’язів тренер робить різноманітними, бо “дивувати” м’язи – це корисно! З персональним тренером, дієтологом Олексієм Гайсюлем у Тернополі працюємо майже рік. За цей час дізналася чимало нового і корисного, аж захотілося познайомити його зі своїми читачами. Тож вже у наступному абзаці – наше інтерв’ю.

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Як ви прийшли у спорт, тобто з чого починали?

Мої перші кроки на шляху до спорту відбулися ще в 5 років – із секції з гімнастики. Впродовж наступних чотирьох років здобув тут початкову базу.

На початку 2000-их якраз набирала обертів спорт-культура Workout (укр. Вуличне тренування). Я приєднався до цього руху і почав дуже швидко розвиватись в цьому напрямку. Згодом виступив з командою на змаганнях в Харкові, ми тоді взяли перше місце з підтягувань на перекладені і віджимань на брусах. Після цього була серія з різних змагань Workout. Підготувавши тіло і маючи непогану базу, пішов у зал, де почав займатись пауерліфтингом і культуристикою одночасно. Незабаром виступав на змаганнях з пауерліфтингу, займав там призові місця.

Скільки часу вам знадобилося, аби прийти в форму?

Взагалі-то поняття «прийти в форму» – відносна штука. Зараз у мене вже 16-річний досвід в спорті загалом, в тренажерному залі з них – 7 років. Втім, я досі на шляху до довершеної форми. У спорті завжди є, куди рости. Але якщо в загальному, то форма почала мене задовільняти після трьох років в тренажерному залі.

Чи є у вас ідеал, приклад для наслідування?

Є, це – золота епоха Бодібілдингу, 60-70-ті роки минулого століття, спортсмени з цієї епохи мали пропорційне і естетично гарне тіло з бездоганним рельєфом. Йдеться про Френка Зейна, Арнольда Шварценегера, Франко Коломбо, Сержио Оліву, ці спортсмени мене надихають до сьогодні.

А власні персональні спортивні рекорди фіксуєте?

Маю два рекорди: в становій тязі без екіпіровки при вазі 82,5 кг (235 кг), що є нормативом майстра спорту, інший – в жимі лежачи підняв 145 кг, це вже є нормативом кандидата в майстри спорту.

Як часто тренуєтеся?

Тренуюсь циклічно, 4-5 разів в тиждень у міжсезоння (осінь-зима) та по 5-6 разів в сезон (весна-літо) для підтримки максимальної рельєфності тіла.

Які види спорту ваші фаворити?

Бодібілдинг, пауерліфтингу і гребля на байдарках, якою я займався 3 роки під час навчання в спортивному коледжі в Польщі, тоді став призером Польщі серед студентів.

Скільки часу знадобиться представнику «офісного планктону», в якого зазвичай обмаль часу на себе, щоб прийти в спортивну форму?

Для непоганої форми спортсмену-аматору потрібно як мінімум півтора-два роки стабільних, безперервних тренувань з контролем харчування.

Вважається, що здорове харчування – це дорого. Чи є альтернатива дорогих продуктів?

Альтернатива є завжди. У мене, приміром, тренуються студенти, які зараз не працюють і мусять знаходити альтернативу в продуктах, щоб отримувати потрібну для дозу білків, жирів і вуглеводів. Я неодноразово розписував раціони харчування в такому стилі. З вуглеводів це можуть бути каші, макарони з твердих сортів пшениці. З білків – яйця, сир, м‘ясо курки. Жири – горіхи, недорога риба (хек, скумбрія, пангасіус). Клітковина – листя салату, броколі, пекінська капуста. Завжди можна знайти альтернативу лососю, тунцю, насінню чіа і іншим дорожчим продуктам.

Якось я навіть підрахував, скільки треба грошей на місяць на харчування хлопцю з вагою 80-85кг. Вийшло 3300-3500 гривень – максимально оптимізовано під клієнта.

– Доповнивши знамениту фразу Шекспіра, цікаво від вас почути «Бути чи не бути… спортивному харчуванню»? Адже багато хто побоюється вживати добавки, вважаючи це шкідливою хімією.

Однозначно бути. Спортивне харчування – не хімія, а звичайна мобільна необхідність. Випивши протеїновий шейк, наприклад, я економлю 30 хв на приготування того самого філе курки. Але водночас не забуваємо, що спортивне харчування – це звичайна добавка, вона має займати не більше, ніж 20% раціону. Це означає, що 80% раціону ви будете черпати зі звичайних продуктів!

Як почати правильно займатися спортом – ваша версія?

Моя улюблена фраза на цю тему: «Почни сьогодні, а решта в тебе вийде в пранні», тобто в процесі. Правильно почати – означає почати вже і підійти до цього максимально дисципліновано. Бо саме дисципліна, наче позашляховик, везе нас вперед не завжди рівними дорогами.

Хто здебільшого приходить на тренування до вас?

Основний віковий діапазон – це 25-40 років. Маю приблизно однакову кількість жінок і чоловіків. Є і група підлітків, які також дуже результативні.

Як довго триває одне тренування?

45-60 хвилин.

З ким легше працювати: з жінками чи чоловіками?

Тренувальний підхід до жінок і чоловіків абсолютно різний, бо в нас різні проблемні зони. Але жінки набагато витриваліші від сильнішої половини людства.

У відсотках, щоб досягнути поставленої цілі, скільки залежить від тренера, а скільки від клієнта?

50% залежить від тренера, він має вкласти в клієнти максимум знань і потім контролювати процес будування форми. Стільки ж, 50%, залежить від клієнта, ціль якого докласти максимум зусиль.

Якщо клієнту не подобаються вправи, які пропонуєте, ви наполягатимете, щоб їх все-таки виконували чи внесене корективи?

Буває стикаюсь з подібним. Але часто причиною того, що людині не подобається якась вправа, є те, що в неї банально не виходить. В цій ситуації я вношу корективи щодо складності виконання вправи. З часом клієнт доходить до такого рівня, що він без проблем може виконувати вправу і більше не просить її замінити.

І наостанок, ТОП-5 ваших улюблених вправ, без яких, на вашу думку, не обійтись для ефективного тренування?

Жим лежачи зі штангою (навантаження на груди), підтягування на перекладені (тут працює спина), присідання з штангою (“вмикаємо” ноги), жим гантелей сидячи (вправа для плечей) та скручування сидячи (прес). Кожна з цих вправ опрацьовує окрему групу нашого м’язевого каркасу.

Автор: Ірина Юрко.

Фото з приватної галереї Олексія Гайсюля.

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