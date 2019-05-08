Продовження зворушливої історії про тернопільського Хатіко

Віднедавна собака з долею, схожою на сюжет відомого кінофільму “Хатіко”, знайшла на Тернопільщині нового господаря, ім`я, дім і навіть створила сім`ю.

Вперше собака потрапила в інформаційний простір Тернопілля минулої осені. Тварину помітили біля автомобільної траси поблизу села Великий Глибочок. Вона незворушно з жовтня 2018 року по цьогорічний березень чекала на свого господаря, який, швидше за все, викинув її тут. Про неї часто писали у соцмережах, знімали телесюжети.

Місцеві жителі запрошували тварину жити у себе на подвір`ї, однак вона поверталася на свій “пост”. Відтак їй навіть робили пристосовану буду біля знаку “Великий Глибочок”, приносили сюди їжу. Пес тривалий час нікого до себе не підпускав. Поміж собою місцеві називали приблуду Чорний Бім.

Та навесні глибочківська “Хатіко” заприятелювала з місцевим Бровком, господарі якого не вигнали “невістку”, натомість повелися з нею по-людськи.

— Вона довго боялася, погладити її було неможливо, – розповідає новий господар “Хатіко” Олександра Вареха із Великого Глибочка. – Стала лагіднішою перед народженням песенят. На вигляд, вона молода собака. Схоже, має потомство уперше.

Тепер цю собаку називають Жучкою, нещодавно вона народила п`ятьох цуценят. Виглядає здоровою і спокійною.

Як ведеться собаці, нещодавно перевіряли зоозахисники з Тернополя, зокрема з новою добротною будою приїхав Назар Хамуляк. За його словами, зоозахисна група незабаром збирається стерилізувати тварину. Для цього необхідно близько 1500 грн., які наразі збирають серед благодійників.

Охочі допомогти тварині, телефонуйте: 067 727 07 57 Nazar Khamuliak, або пишіть у приватні повідомлення.

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