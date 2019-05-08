Дуже зворушливе відео , – як у Чорткові малята мам зі святом вітали

Вихованці Дошкільного навчального закладу №1 «Золота рибка» у Чорткові привітали найрідніших із прийдешнім святом Дня матері у відео, у якому відповіли на три запитання: 1) Моя мама…? 2) За що люблю маму? 3) Що бажаємо мамі?

Директор навчального закладу Раїса Обшарська розповіла, що відео знімали та монтували працівники навчального закладу самостійно за допомогою фотоапарата з відеокамерою та комп’ютерних програм. Привітали своїх матусь 26 дітей двох старших груп, віком 6 років, – пишуть на сайті ЧортківСіті.

– Ідея моя, – каже Раїса Обшарська, – її реалізували вихователь-методист, практичний психолог та музичний керівник з вихованцями старших груп. Вони і створили відео. Ідея сподобалась усім, особливо дітям, а для матусь це був сюрприз.

У садочку ми стараємося вітати найдорожчих людей різними проявами любові: це і подарунки своїми руками, і виставки. Дитячих малюнків і флеш-моб , і ранки в цікавих формах. Цьогоріч матусь чекає ще одина приємність – квіткові композиції, створені руками їх діток. Свято Матері – найулюбленіше зі свят.

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