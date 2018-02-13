У медзакладах Тернополя лікуватимуть по-новому

7 лютого 2018 р. виконавчим комітетом Тернопільської міської ради були прийняті фінансові плани, які встановлюють напрямки діяльності медичних закладів Тернополя. Про це на прес-конференції повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ростислав Левчук. За його словами, надаючи субвенції, держава хоче бачити регламентовані Постановою Кабміну від 27.12.2017 р. напрямки.

– Змінюється система фінансування закладів охорони здоров’я. Якщо раніше обрахунок медичної субвенції був на основі фінансового нормативу, то сьогодні пропонується реформою оплата за надані медичні послуги. Для моніторингу цих витрат з 1 липня 2018 р. буде створена спеціальна служба, – каже Ростислав Левчук.

Відтепер І міська лікарня (швидкої допомоги) безкоштовно відповідатиме за надання екстреної медичної допомоги та інфекційної допомоги дорослим. У віданні ІІ міської лікарні – вся планова медична допомога; акушерство, гінекологія та пологова допомога, а також амбулаторна служба (поліклініка). ІІІ лікарня надаватиме послуги з реабілітації, відновного лікування, хоспісної допомоги і поліклінічної допомоги. Дитяча міська лікарня й надалі допомагатиме дітям, зокрема, з інфекційними захворюваннями, збережеться й відділення третинного рівня – онко-гематологічне.

Згідно з Постановою Кабміну, право на безкоштовну стоматологічну допомогу мають діти до 18 років та соціально незахищені категорії населення. Лікувально-діагностичний центр на базі поліклініки залізничників стане Центром медико-санітарної допомоги.