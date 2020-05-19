Пограти на саксофоні для тернополян у парк Національного відродження мало не щодня тепер приходить тернополянин Ігор Красовський. Таким чином музикант намагається підняти дух перехожих у час карантину.

Музику люблю, вже давно живу нею, — розповів “Погляду” Ігор Красовський. — Зараз період трохи сумний, тому вирішив підняти дух тернополян музикою. Бачу, людям подобається: підходять, дякують, залишають гроші. Вчора так заробив 104 гривні. Кидають 20-, 10-ти і 5-гривневі купюри.

На саксофоні пан Ігор почав вчитися грати минулої зими. Музичний інструмент купив у знайомого за 5 тисяч гривень.

Для саксофона в такому стані це ще досить недорого, — розповів саксофоніст. — Він не новий, я уже третій його власник.

Ще уміє грати на гітарі, сопілці, губній гармошці.

У радянські часи працював токарем, потім кіномеханіком, паралельно займався музикою, — розповів про себе тернополянин. — Певний період грав у барах. Зараз я у таких роках, що уже ніде не потрібен. У парку нікому не заважаю і люди реагують привітно. Виконую українські твори.

Бути частково звільненим від суспільних лещат, безперешкодно розпоряджатися своїм часом, простором – те, що найбільше цінує у своєму житті Ігор Красовський.

Ірина Гайсюль.

Фото авторки.